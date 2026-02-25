Iberdrola porté par les réseaux en 2025

Le focus adopté par Iberdrola sur les réseaux électriques se voit de plus en plus dans ses résultats. L’Ebitda en 2025 de l’énergéticien espagnol est formé à plus de la moitié par ses activités de transport et distribution d’électricité aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Brésil et dans son pays et ce résultat d’exploitation progresse de presque 30%. Le chiffre d’affaires y atteint 20 Mds€, en hausse de 11%. Il contraste ...

