Energie, municipales… : « l’Ademe se recentre sur l’innovation » [Sylvain Waserman]

Entretien avec Sylvain Waserman, PDG de l’Ademe – L’agence environnementale aux 500 agents territoriaux et aux 2,8 Mds€ opérés est dans la tourmente, prise à partie par certains élus jugeant son action tantôt insuffisante, tantôt inutile, et illustrative de la « dérive » des finances de l’Etat. A l’approche des élections municipales et alors que le budget propre de l’Ademe est en baisse, son président, Sylvain Waserman, a profité d’un passage au Salon international de l’agriculture à Paris pour rappeler le rôle de l’agence dans la coordination territoriale de la transition énergétique. Premier constat : le débat national sur le bien-fondé de l’agence ne reflète pas, selon lui, les attentes des élus locaux à son égard. L’Ademe n’en recentre pas moins son action sur ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte