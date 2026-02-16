EDF expose ses problèmes de modulation nucléaire

Jean-Philippe Pié
(Crédit Jeanne Menjoulet – Flickr)

Il avait fuité dans Le Point et La Tribune il y a deux semaines. EDF a publié aujourd’hui son rapport sur les causes et les effets de la « modulation » croissante de ses centrales nucléaires, c’est-à-dire les réductions ou arrêts de génération pour équilibrer le système hexagonal. Longue de 60 pages, accessible aux profanes, l’étude consultable ci-dessous met en évidence « le tournant » de 2024 : le ...

