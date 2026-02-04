Dans le petit nucléaire, Newcleo lève 75 M€ pour l’international

Par
Thomas Blosseville
-
@Newcleo

Newcleo, spécialiste des petits réacteurs nucléaires au plomb, annonce un tour de table de 75 M€. Ce qui porte à 105 M€ les fonds qu’il a collecté ces douze derniers mois et à « plus de 645 M€ » depuis sa création en 2021. Dans une filière du petit nucléaire en mal de financement, Newcleo avait ...

