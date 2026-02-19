Appels d’offres solaires : la DGEC vise moins que le plafond de 2,9 GW en 2026

Par
Paul Messad
-
Centrale solaire de Cestas, Nouvelle-Aquitaine (c) Paul Messad

La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) réfléchit encore aux volumes à appeler dans le cadre des appels d’offres pour le photovoltaïque. Selon nos informations, les premiers arbitrages pour 2026 ont été communiqués au gouvernement, avec un total de ...

