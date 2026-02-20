Air Liquide voit la décarbonation industrielle se fragmenter

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
crédit : pexels-toxaph

Présent sur tous les continents et dans de multiples secteurs, Air Liquide est aux premières loges de la décarbonation industrielle mondiale. Le groupe français propose des solutions comme l’hydrogène bas carbone et le captage du CO2. Son constat : « contrairement à ce qu’on entend parfois, la ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentEn 2025, les levées de fonds des cleantech baissent, sans s’effondrer
Article suivantLes résultats d’EDF dégradés par les prix de l’électricité