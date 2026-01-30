Swen CP atteint 440 M€ pour son fonds Swift 3 dévolu aux molécules vertes

« L’énergie ne se résume pas à l’électricité et décarboner le gaz reste clé », rappelle Olivier Aubert, directeur de gestion et responsable de la gamme Swift chez Swen Capital Partners. La société de gestion vient d’annoncer un closing à 440 M€ pour le 3ème millésime de son véhicule Swen Impact Fund for Transition (Swift 3), voué à investir dans les molécules renouvelables, soit la moitié de son objectif. Le ...
