Longi construit une offre solaire + batteries + électrolyseurs

Longi veut devenir un industriel intégré de l’électricité renouvelable, ajoutant à son métier de base de fabricant de modules photovoltaïques une compétence de pointe dans les batteries et les électrolyseurs. Une implantation en Europe est prévue pour concrétiser cette stratégie de one stop shop ...

