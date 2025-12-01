Longi construit une offre solaire + batteries + électrolyseurs

Longi veut devenir un industriel intégré de l’électricité renouvelable, ajoutant à son métier de base de fabricant de modules photovoltaïques une compétence de pointe dans les batteries et les électrolyseurs. Une implantation en Europe est prévue pour concrétiser cette stratégie de one stop shop ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte