Le prix de l’électricité poursuit sa chute. Passé durablement sous la barre des 55 €/MWh à la mi-novembre pour ce qui concerne les prix pour 2026, il se stabilise désormais sous les 50 € /MWh, soit un plus bas depuis janvier 2021. Six jours en effet, week-end compris, qu’il n’est pas ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.
Je m'abonne
Déjà abonné ?
Je me connecte
Le prix de l’électricité pour 2026 s’installe durablement sous les 50 €/MWh [Marchés]
Le prix de l’électricité poursuit sa chute. Passé durablement sous la barre des 55 €/MWh à la mi-novembre pour ce qui concerne les prix pour 2026, il se stabilise désormais sous les 50 € /MWh, soit un plus bas depuis janvier 2021. Six jours en effet, week-end compris, qu’il n’est pas ...