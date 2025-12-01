Le prix de l’électricité pour 2026 s’installe durablement sous les 50 €/MWh [Marchés]

Le prix de l’électricité poursuit sa chute. Passé durablement sous la barre des 55 €/MWh à la mi-novembre pour ce qui concerne les prix pour 2026, il se stabilise désormais sous les 50 € /MWh, soit un plus bas depuis janvier 2021. Six jours en effet, week-end compris, qu’il n’est pas ...

