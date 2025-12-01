CPB : Gaz de Bordeaux ciblera les particuliers plutôt que les professionnels

Par
Jean-Philippe Pié
-
(c) Gaz de Bordeaux

« Cela grandit doucement », indique Cyril Vincent, le directeur du fournisseur de gaz et d’électricité Gaz de Bordeaux, au sujet du biométhane dans son approvisionnement auprès des producteurs. Celui qui se décrit comme le 5e fournisseur de gaz en France derrière Engie, TotalEnergies, EDF et Eni, en est à environ 0,5 TWh sur un total de 17 TWh annuels, soit 3 % environ à date. Sous l’impulsion des futurs certificats de production de biogaz (CPB), 0,8 TWh devrait s’y ajouter d’ici ...

