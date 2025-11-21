A mesure que l’énergie solaire intègre le réseau, sa courbe de production influence les prix de l’électricité. Pour se protéger des pics et des irrégularités, les parties prenantes à la régulation du marché considèrent qu’il est temps d’envisager une évolution des produits proposés. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient ...
Solaire : un intérêt encore limité pour les produits à terme
A mesure que l’énergie solaire intègre le réseau, sa courbe de production influence les prix de l’électricité. Pour se protéger des pics et des irrégularités, les parties prenantes à la régulation du marché considèrent qu’il est temps d’envisager une évolution des produits proposés. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient ...