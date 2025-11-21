Solaire : un intérêt encore limité pour les produits à terme

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Centrale solaire en autoconsommation à Lentilly (Rhône) @Faradae

A mesure que l’énergie solaire intègre le réseau, sa courbe de production influence les prix de l’électricité. Pour se protéger des pics et des irrégularités, les parties prenantes à la régulation du marché considèrent qu’il est temps d’envisager une évolution des produits proposés. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentL’agenda de la transition énergétique
Article suivantEiffel investit sur le marché naissant du biométhane en Irlande