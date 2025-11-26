Podcast – La relève : les nouveaux modèles d’affaires de la transition énergétique

“Le monde de l’énergie devient plus intelligent et plus agile”, assure Prune Des Roches, associée d’Andera Partners et co-dirigeante du fonds Infra, dans le dernier épisode du podcast « Connexions » de GreenUnivers consacré aux nouveaux business models de la transition énergétique. Après des années d’un schéma basé sur la production d’énergies renouvelables bénéficiant d’aides publiques, une nouvelle génération de sociétés se lance sur le marché avec des solutions multiples, innovantes et… sevrées du soutien de l’Etat. A l’image de Symphonics, à la fois fournisseur d’énergie, agrégateur et gestionnaire de batteries, dirigé par Mathieu Rochard, pour qui « la complexité explose ».

Ces deux intervenants décrivent au micro de Nathalie Croisé le virage de la production pure vers un mix d’offres orientées vers les clients, la flexibilité de production et de consommation, le commerce, l’électrification des usages… Un virage risqué, inquiétant pour les financeurs traditionnels.

Bonne nouvelle : les outils numériques, dont l’IA, rendent plus accessible ce nouveau monde “intelligent et agile”. Pour mieux appréhender cet univers en pleine mutation, GreenUnivers lui consacre une série intitulée « Nouvelle vague », avec cinq enquêtes déjà publiées depuis septembre (liens en fin d’article).

Les articles de notre série « La nouvelle vague de la transition énergétique »