Plenitude va acheter 760 MW solaires et éoliens en France à Neoen

Source : Neoen

Article actualisé après des précisions de Plenitude –

Jusqu’à plus ample informé, c’est la plus grosse acquisition de parcs éoliens et solaires en service en France : 760 MW comprenant 37 parcs solaires, 14 parcs éoliens terrestres et une installation de stockage par batterie, soit une génération annuelle d’environ 1,1 TWh d’électricité vont changer de mains, de Neoen vers Plenitude. La filiale dédiée aux énergies renouvelables de l’énergéticien italien Eni devient de la sorte l’un des principaux opérateurs d’électricité verte dans l’Hexagone, même si Neoen va continuer à ...