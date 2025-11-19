Octopus se revendique premier fournisseur alternatif mais avec beaucoup d’exceptions

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Source : Octopus Energy France

« C’est maintenant officiel et incontestable : hors historiques, Octopus Energy France est le premier fournisseur d’électricité alternatif en France  Et de loin », se félicite Vincent Maillard, son président, sur Linkedin. Au 31 décembre 2024, le fournisseur compte plus de ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentQui fait quoi dans l’agrivoltaïsme en France
Article suivantEntre Step et batteries, l’Europe proche des 100 GW de stockage