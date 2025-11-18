Modules solaires : les prix évoluent peu

Par
GreenUnivers
-
Print Friendly, PDF & Email
@Jinko Solar

Les prix des modules photovoltaïques restent à des niveaux historiquement bas, constate la place de marché PVXChange. L’offre continue à excéder la demande et la taxe d’environ 9% à l’export n’est toujours pas entrée en vigueur en Chine. Les tarifs baissent dans trois catégories suivies par le grossiste allemand : les modules performants, les full black et surtout dans les produits bon marché où ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentL’Europe va injecter 600 M€ dans 70 projets de carburants alternatifs
Article suivantFlexibilité : Veolia arrive sur la réserve secondaire de RTE grâce aux déchets