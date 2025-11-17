Modules solaires : Holosolis accueille deux industriels à son capital

Holosolis avance dans sa levée de fonds avec l’arrivée de Calès Tehnologies et Forming AG, deux industriels et potentiels partenaires. Le porteur du projet d’usine de fabrication de panneaux solaires à Sarreguemines en Moselle obtient aussi de nouvelles aides publiques en provenance de France 2030, via l’appel à projets « EnR Industrie » que gère l’Ademe.
L’ensemble représente un apport de 13 M€ ; le détail des contributions n’est pas communiqué. Les deux industriels sont de possibles partenaires techniques ou commerciaux. Calès Technologies est une holding française détenant Cap Ingelec qui pourra intervenir sur ...
