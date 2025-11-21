L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Novembre

25Waste Meetings, Lyon

Horizon Hydrogène, Paris

Salon, Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est, Mulhouse

Sommet Grid Vision, Paris
26Pollutec, Paris

Future of Biogas Europe Summit, Séville (Espagne)

Energy storage 2025, Barcelone (Espagne)

Energy class factory, Lyon
27Convention d’affaires de la méthanisation et des gaz verts, Biogaz Vallée, Troyes

Salon de l’installation et de la transmission, Jeunes Agriculteurs du Nord Pas-de-Calais, Saint-Laurent-Blangy

Webinaire, Latest developments on PPA markets and perspectives for innovation, OFATE
29Forum Réno’ Copro, Alec Montpellier, Montpellier

Décembre

1Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
2Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes

Webinaire, GNL & Maritime : cap sur la transition, France Gaz

Colloque, Energies pour l’industrie, Lyon

ClimaTech, Zenon Research, Paris

Forum, Bâtir pour le climat, Paris

Energies pour l’industrie, Lyon
3The high level policy conference, European Energy Research Alliance, Bruxelles (Belgique)

Colloque APIVAL, La place des produits organiques dans les transitions écologiques, Rennes
4Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
8Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite

European Energy Research Alliance Day, IFP Energies Nouvelles, CEA et l’Université de Lorraine, Paris
9Conférence : les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
10Energaïa, Perols

21e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris
11Behave 2025, Paris
12Conférence, EnR, flexibilité et stockage massif d’électricité : le trio gagnant ?, IFPEN, Paris
16Biogas Congress, Varsovie (Pologne)

Colloque, PPA publics, un levier pour développer les énergies renouvelables, FNCCR et France Renouvelables, Paris
17Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris

Janvier 2026

13 The world Future Energy Summit, Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
Conférence, Déploiement des énergies renouvelables et décarbonation, Cerema, Lille
22
Webinaire, Forum franco-allemand de l’énergie : Sécurité d’approvisionnement en France, en Allemagne et dans l’UE, OFATE
27 Hyvolution, Paris

Février

5World Impact Summit, Paris

Journées scientifiques de l’Eolien, IFP Energies nouvelles et France Energies Marines, Marseille
10Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris

Rencontres techniques Île-de-France, Cerema
11Bio360, Nantes
25Forum International Bois Construction, Paris

Mars

912th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
10Expobiogaz, Lyon

Open Energies, Lyon
16 Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy 
24FOWT, Montpellier
26Time To Change, Deauville
30Global Industrie, Paris

ChangeNow, Paris

Avril

2Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris
21Wind Europe, Madrid (Espagne)
22MIX.E, Lyon

Mai

19Forum Seanergy, Nantes

Salon Eau Energies et Déchets, Les sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

2Drive to zero, Paris
17VivaTech, Paris
23Assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
