L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Novembre
Décembre
|1
|Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
|2
|Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes
Webinaire, GNL & Maritime : cap sur la transition, France Gaz
Colloque, Energies pour l’industrie, Lyon
ClimaTech, Zenon Research, Paris
|3
|The high level policy conference, European Energy Research Alliance, Bruxelles (Belgique)
|4
|Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
|8
|Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite
European Energy Research Alliance Day, IFP Energies Nouvelles, CEA et l’Université de Lorraine, Paris
|9
|Conférence : les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
|10
|Energaïa, Perols
|11
|21e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris
Behave 2025, Paris
|16
|Biogas Congress, Varsovie (Pologne)
|17
|Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris
Janvier 2026
|13 The world Future Energy Summit, Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
| Conférence, Déploiement des énergies renouvelables et décarbonation, Cerema, Lille
22
Webinaire, Forum franco-allemand de l’énergie : Sécurité d’approvisionnement en France, en Allemagne et dans l’UE, OFATE
|27 Hyvolution, Paris
Février
|5
|World Impact Summit, Paris
Journées scientifiques de l’Eolien, IFP Energies nouvelles et France Energies Marines, Marseille
|10
|Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris
Rencontres techniques Île-de-France, Cerema
|11
|Bio360, Nantes
|25
|Forum International Bois Construction, Paris
Mars
|9
|12th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
|10
|Expobiogaz, Lyon
Open Energies, Lyon
|16
|Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy
|24
|FOWT, Montpellier
|26
|Time To Change, Deauville
|30
|Global Industrie, Paris
ChangeNow, Paris
Avril
|2
|Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris
|21
|Wind Europe, Madrid
|22
|MIX.E, Lyon
Mai
|19
|Forum Seanergy, Nantes
Salon Eau Energies et Déchets, Les sables d’Olonne
34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)
Juin
|17
|VivaTech, Paris
|23
|Assises européennes de la transition énergétique, Dijon
Intersolar Europe, Munich (Allemagne)