L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Novembre

13Journée interrégionale du biogaz, Saint-Herblain, Aile

Conférence, Gaz renouvelables et bas-carbone : nouvelles filières, ATEE, Paris

Colloque, Journées européennes de la mobilité de Strasbourg, Cerema
17Plénière de la task force biogaz, Medef International, Paris

Conférence La Plateforme Verte, Présentation des travaux des différents groupes de travail, Paris

Journée des matériaux alternatifs, Afoco, Paris

Webinaire, Dej’ ENR : Patrimoine & photovoltaïque, Réseau GECLER et Les Générateurs
18Salon des maires et des collectivités locales, Paris

Enlit Europe, Bilbao, Espagne

Journée technique, Les procédés innovants au service de la bioéconomie et de l’environnement, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris
19EnviroPro Sud-ouest, Toulouse

Conférence, Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : évolutions réglementaires et économiques, Ofate, Paris

Journées annuelles Evolen : réindustrialisation et géopolitique de l’énergie : vers une Europe souveraine, Paris

Giverny de l’Energie, cercle de Giverny, Paris

Formation géothermie profonde, AFPG, Paris

ForestInnov, Besançon
20Colloque Géopolitique mondiale du nucléaire, Passages Adapes

Décret tertiaire : stratégies de déploiement et retours d’expérience, ATEE, Toulon
21GreenTech, Paris
25Waste Meetings, Lyon

Horizon Hydrogène, Paris

Salon, Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est, Mulhouse

Sommet Grid Vision, Paris
26Pollutec, Paris

Future of Biogas Europe Summit, Séville (Espagne)

Energy storage 2025, Barcelone (Espagne)
27Convention d’affaires de la méthanisation et des gaz verts, Biogaz Vallée, Troyes

Salon de l’installation et de la transmission, Jeunes Agriculteurs du Nord Pas-de-Calais, Saint-Laurent-Blangy

Webinaire, Latest developments on PPA markets and perspectives for innovation, OFATE

Décembre

1Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
2Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes

Webinaire, GNL & Maritime : cap sur la transition, France Gaz

Colloque, Energies pour l’industrie, Lyon

ClimaTech, Zenon Research, Paris
3The high level policy conference, European Energy Research Alliance, Bruxelles (Belgique)
4Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
8Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite

European Energy Research Alliance Day, IFP Energies Nouvelles, CEA et l’Université de Lorraine, Paris
9Conférence : les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
10Energaïa, Perols
1121e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris

Behave 2025, Paris
16Biogas Congress, Varsovie (Pologne)
17Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris

Janvier 2026

13 The world Future Energy Summit, Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
Conférence, Déploiement des énergies renouvelables et décarbonation, Cerema, Lille
22
Webinaire, Forum franco-allemand de l’énergie : Sécurité d’approvisionnement en France, en Allemagne et dans l’UE, OFATE
27 Hyvolution, Paris

Février

5World Impact Summit, Paris

Journées scientifiques de l’Eolien, IFP Energies nouvelles et France Energies Marines, Marseille
10Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris

Rencontres techniques Île-de-France, Cerema
11Bio360, Nantes
25Forum International Bois Construction, Paris

Mars

912th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
10Expobiogaz, Lyon

Open Energies, Lyon
16 Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy 
24FOWT, Montpellier
26Time To Change, Deauville
30Global Industrie, Paris

ChangeNow, Paris

Avril

2Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris
21Wind Europe, Madrid
22MIX.E, Lyon

Mai

19Forum Seanergy, Nantes

Salon Eau Energies et Déchets, Les sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

17VivaTech, Paris
23Assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
