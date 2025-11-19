La transition électrique sauvée par les maires

Les 4e Trophées des élus de France Renouvelables @JPP

Est-ce proportionnel ? Plus la politique énergétique nationale s’encalmine, plus les régions, départements, communautés de communes, grandes et petites villes semblent s’activer. Les témoignages en ce sens se multiplient cette semaine, à l’occasion du Salon des maires à Paris mais aussi de ces Trophées des élus organisés hier et pour la quatrième année par France Renouvelables. « Sans les éoliennes, nous ne serions pas où nous en sommes », y a formulé Joël Suin, maire de Trois-Rivières (1 500 habitants, Somme). Lauréat du premier prix, il évoquait « le beurre dans les épinards » ...