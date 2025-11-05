La demande électrique de l’IA est “une nouvelle folie” [Patrick Pouyanné]

Patrick Pouyanné a des doutes quant à l’impact de l’intelligence artificielle et plus largement des entrepôts de données sur la consommation d’électricité. « C’est la nouvelle folie, après celle de l’hydrogène » il y a quelques années, a déclaré ce matin le PDG de TotalEnergies à l’ouverture d’une conférence organisée par Warm-2050Now sur la géopolitique de l’énergie. Il a pris l’exemple de Pangea, le supercalculateur de son entreprise, « cinquante fois plus puissant qu’il y a vingt ans sans consommer plus ». L’effet de la climatisation, ...

