« La compétitivité de la chaleur industrielle décarbonée est atteignable » [E-Cube]

Article modifié le 12/11/2025 avec l’ajout du rapport final –
Dans la décarbonation de la chaleur industrielle, « les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place », analyse Clémence de Pommereau, associate partner au sein d’E-Cube, à l’occasion de la publication d’un rapport sur le sujet ce 12 novembre consultable-ci-dessous. La thèse développée par le cabinet spécialisé dans l’énergie, les transports et la décarbonation ? Pour décarboner la chaleur industrielle, il ...
