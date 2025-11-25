JPEE lève 430 M€ pour restructurer sa dette et acquérir de nouveaux actifs

Paul Messad
Source : JPEE

JP Energie Environnement (JPEE) lève 430 M€ de dette auprès de Bpifrance, CIC, Société Générale et Crédit Agricole Transitions & Énergies aux côtés de banques du Groupe Crédit Agricole. Le développeur français aux 622 MW installés compte, avec ces fonds, ...

