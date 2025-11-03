Iberdrola renouvelle ses cadres dirigeants et son organisation

Par
GreenUnivers
-
Print Friendly, PDF & Email
José Ignacio Sánchez Galán, président d’Iberdrola @ Iberdrola

Iberdrola remanie et simplifie sa direction, supprime des postes en Espagne et se réorganise. Des figures historiques quittent ce pionnier et géant de l’électricité renouvelable doté en juin d’un nouveau numéro deux, Pedro Azagra Blázquez ; il a présenté en septembre un plan stratégique triennal réorienté vers les réseaux.

La liste des départs de cadres éminents est longue, relève le média El Economista. Elle comprend celui de Tomás Guijarro, numéro un d’Iberdrola Allemagne et des investissements du groupe (27 ans de présence), Enrique Alba, ex-dirigeant de la filiale mexicaine pendant dix ans (26 ans), Margarita Fernández de Prada, en charge du ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentBiométhane : pourquoi Aurélien Lugardon passe le relais chez Keon
Article suivantL’hiver devrait freiner voire stopper la baisse des prix de l’énergie [Marchés]