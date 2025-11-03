Iberdrola renouvelle ses cadres dirigeants et son organisation

José Ignacio Sánchez Galán, président d’Iberdrola @ Iberdrola

Iberdrola remanie et simplifie sa direction, supprime des postes en Espagne et se réorganise. Des figures historiques quittent ce pionnier et géant de l’électricité renouvelable doté en juin d’un nouveau numéro deux, Pedro Azagra Blázquez ; il a présenté en septembre un plan stratégique triennal réorienté vers les réseaux.

La liste des départs de cadres éminents est longue, relève le média El Economista. Elle comprend celui de Tomás Guijarro, numéro un d’Iberdrola Allemagne et des investissements du groupe (27 ans de présence), Enrique Alba, ex-dirigeant de la filiale mexicaine pendant dix ans (26 ans), Margarita Fernández de Prada, en charge du ...