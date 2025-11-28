IA et réseaux, EDP, jeunes pousses… : les coulisses du WebSummit 2025 

Le WebSummit 2025 organisé à Lisbonne mi-novembre a réuni vingt thématiques autour de l’innovation dont le New Energy Summit, point de rencontre entre l’intelligence artificielle, la transition énergétique et les solutions cleantech. Retour sur les avancées qui pourraient dessiner l’écosystème européen de demain.
IA et transition énergétique, un duo sous tension
Le New Energy Summit a mis en lumière l’importance des liens entre progression de l’IA et transition énergétique : sécurité, décarbonation, accessibilité, mais aussi défis à relever. Parmi les innovations présentées figuraient la fusion nucléaire, la transformation industrielle du CO₂ ou encore l’énergie houlomotrice – autant de pistes pour répondre aux besoins exponentiels de l’intelligence artificielle. Un message clé au fil des débats : la révolution IA dépend de la disponibilité d’une énergie propre, fiable et en quantité.
Antonio Coutinho, responsable d’EDP Innovation a mis en évidence la disproportion entre la croissance exponentielle des besoins de calcul en IA, multipliés par… 350 000 depuis 2014 et le rythme poussif des infrastructures énergétiques qui n’a progressé que d’un facteur 1,56 sur la même période. Cette dynamique place sous tension les réseaux électriques : les datacenters hyperscale requièrent chacun entre 300 et 500 MW. Leur concentration provoque des blocages de raccordement ainsi qu’une augmentation des prix de l’énergie. La situation est critique en Irlande, où ...
