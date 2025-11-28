IA et réseaux, EDP, jeunes pousses… : les coulisses du WebSummit 2025 

(C) Eva Laheurte (2050Now La Maison)

Le WebSummit 2025 organisé à Lisbonne mi-novembre a réuni vingt thématiques autour de l’innovation dont le New Energy Summit, point de rencontre entre l’intelligence artificielle, la transition énergétique et les solutions cleantech. Retour sur les avancées qui pourraient dessiner l’écosystème européen de demain.

IA et transition énergétique, un duo sous tension

Le New Energy Summit a mis en lumière l’importance des liens entre progression de l’IA et transition énergétique : sécurité, décarbonation, accessibilité, mais aussi défis à relever. Parmi les innovations présentées figuraient la fusion nucléaire, la transformation industrielle du CO₂ ou encore l’énergie houlomotrice – autant de pistes pour répondre aux besoins exponentiels de l’intelligence artificielle. Un message clé au fil des débats : la révolution IA dépend de la disponibilité d’une énergie propre, fiable et en quantité.