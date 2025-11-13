Données énergétiques : comment Advizeo veut s’imposer en Allemagne

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
(Crédit : Pexels / Burak The Weekender)

L’opération peut intriguer. Un an après son rachat par l’allemand Hager pour son expertise sur les données énergétiques des bâtiments, et affichant alors l’ambition de se déployer à l’international, Advizeo a lui-même acquis en septembre une société allemande spécialisée sur le sujet, Comgy. Les deux entités vont-elles ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentNexhos reprend BoucL Energie et son projet phare à Bordeaux
Article suivantLa Commission européenne lance un nouveau « mécanisme hydrogène »