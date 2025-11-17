Avec Daniel Kretinsky, TotalEnergies se renforce dans la flexibilité, surtout au gaz

Source : Unsplash

TotalEnergies annonce une opération aux multiples facettes. La major française rachète 50% d’un vaste portefeuille de centrales à gaz, à biomasse et de batteries à la holding tchèque EPH, dont l’actionnaire majoritaire est l’homme d’affaires Daniel Kretinsky, propriétaire entre autres de GazelEnergie. La transaction porte sur pas moins de 14 GW en opération ou en construction ainsi que sur 5 GW en développement, répartis ...