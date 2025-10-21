Un nouveau fournisseur relance l’exposition des clients au marché électrique spot

Par
Jacopo Landi
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) Pixabay

« On ressemble plus à une boîte de la tech que de l’énergie ». Ancien directeur des achats d’énergie chez Arkéma, Jérémy Assayag veut faire profiter les particuliers et les professionnels des opportunités du marché spot de l’électricité. Adepte des paris risqués, il lance un nouveau fournisseur, Sobry, en compagnie ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentComment Ze Energy raccorde ses centrales hybrides
Article suivantLes prix des panneaux solaires se stabilisent