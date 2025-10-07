MaPrimeRénov, CEE : les scénarios possibles pour la rénovation énergétique

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
(Crédit : Pexels / Rene Asmussen)

MaPrimeRénov, certificats d’économies d’énergie (CEE)… La rénovation énergétique a beau être habituée en France à l’instabilité réglementaire, les blocages politiques au sommet de l’État la plonge actuellement dans une période d’incertitudes maximales. GreenUnivers fait le point sur les scénarios  ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentLa croissance des capacités renouvelables mondiales ralentit [AIE]
Article suivantBrookfield cherche un acheteur pour un gros portefeuille de Neoen en France