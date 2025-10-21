Les prix des panneaux solaires se stabilisent

Calme plat pour l’instant du coté des prix des équipements photovoltaïques chez les grossistes européens. PVXChange ne constate aucune variation ces dernières semaines pour les modules les plus courants de même que pour les plus performants. Même constat chez Sun.store : le TopCon monoface reste stable, la technologie Perc et le Full Black, aussi ; seul le TopCon biface varie à la baisse, de 2%. Les prix des onduleurs ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

