Les centres de contrôle des parcs EnR à l’épreuve des prix négatifs

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Centre de contrôle et commande des opérations de TotalEnergies, à Monptellier, le 8 octobre 2025 (c) Paul Messad

Reportage – Avant 2022, TotalEnergies gérait la production de ses installations renouvelables depuis plusieurs agences dispersées sur le territoire français. L’information remonte désormais à Montpellier*, au centre de contrôle central des opérations des parcs renouvelables du groupe ou  « O3C** ». Neuf personnes à temps plein, dirigées par Yann Beusnard, s’y relayent 7/7 et 24/24 avec des nuits d’astreinte. Il n’en faut pas moins pour gérer l’équilibre de production des 430 installations renouvelables du groupe réparties en Hexagone et Outre-mer, de même que les interventions sur le terrain, la traçabilité des ...

