L’énergie éolienne aéroportée amorce un décollage [Innovation]

Par
Marcus Goddard - 2050Now La Maison
-
@Kitepower

L’éolienne aéroportée (airborne wind energy, AWE en anglais) est passée des prototypes aux premières démonstrations commerciales en 2025, avec des déploiements en Asie et en Europe. Elle a recours aux cerfs-volants captifs et aux drones pour capter le vent en altitude, vise des sites et des conditions où les éoliennes conventionnelles sont inadaptées.

En septembre, le projet S1500 en Chine est devenu la plus grande éolienne aérienne au monde, opérant au Xinjiang pour 1 MW. En parallèle, des entreprises européennes comme SkySails Power en Allemagne et Kitemill en Norvège ont ...

