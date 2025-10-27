Le prix de l’électricité passe sous les 55 €/MWh [Marchés]

Comme imaginé en début de semaine dernière, le prix de l’électricité pour 2026 a chuté sous la barre des 55 €/MWh, à 54,66 €/MW, à 17h ce jour. « C’est vraiment très bas », réagit Edouard Lotz, économiste au cabinet de conseil en énergie Omnegy, pour GreenUnivers. Guidé par la situation du parc d’EDF, le prix pour les contrats 2026 poursuit sa ...

