Le post-Arenh pourrait encore être chamboulé

Au 1er janvier 2026, l’Accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Arenh) sera remplacé par le « versement nucléaire universel » (VNU). En théorie, ce système protège les consommateurs de hausses trop élevées des prix de l’électricité sur le marché en plafonnant le revenu d’EDF à un certain niveau, avec redistribution vers le consommateur en cas de dépassement. Les autorités doivent encore définir les seuils de taxation par décret.

L’absence de gouvernement empêche cependant d’y voir clair sur le calendrier. Mais finalement, peut-être est-ce une aubaine pour EDF, car ...