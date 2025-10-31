Le Brésil, terre de projets géants d’électricité renouvelable

Clóvis et Maria, deux agriculteurs riverains du parc éolien Rio do Vento – (c) Jacopo Landi

Reportage – Clóvis et sa mère Maria sont plutôt contents. Grâce à l’installation d’une éolienne sur leur terrain, ils peuvent percevoir un loyer mensuel compris entre 1 700 et 2 800 reais (270-450 €), en fonction des conditions de vent. De quoi doubler, même tripler leurs revenus mensuels générés via l’agriculture et l’élevage et pouvoir acheter une nouvelle voiture. Ils font partie de la centaine de propriétaires terriens concernés par le parc éolien Rio do Vento, construit par Casa dos Ventos et TotalEnergies* dans l’Etat du Rio Grande do Norte, au Brésil.

Facteur de charge record

Autour d’eux le paysage est vaste et surtout vide, émaillé de ...