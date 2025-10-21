« L’an prochain, nous aurons fini de mailler la France » [Lhyfe]

@Lhyfe Site Lhyfe Schwäbisch Gmünd (Allemagne)

« L’heure de vérité arrive. Aujourd’hui, les projets qui se réalisent sont ceux les plus proches des clients et les plus réalistes. » Pour Matthieu Guesné, PDG fondateur de Lhyfe, le secteur de l’hydrogène reste « en hyper croissance » mais pas pour tout le monde. Après l’euphorie du début des années 2020, l’heure est à ...

