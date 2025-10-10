L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Octobre

13Gazelec, Cnit Forest, Puteaux

Webinaire, Dej’EnR, Photovoltaïqueset assurance : quelles conditions pour assurer vos centrales ?, Réseaux Gecler

Rexel Expo, Paris
14Business Hydro 10e édition, Grenoble

Salon du littoral, La Grande Motte

European Biomethane week, EBA, Bruxelles (Belgique)

CCUS 2025 Conference, Londres, (Royaume-Uni)

Colloque, Eau et énergie, maîtriser ses consommation : une opportunité pour les collectivités et les industriels, Astee, Sainte Néomaye

2ème Rencontre de l’élimination du carbone, AFEN, Paris
1515e Colloque national de France renouvelables, Paris

39e Congrès d’Amorce, Angers

EVER Technological & Ecological Innovations, Monaco
16Webinaire, Les prix de l’électricité pour l’industrie en France et en Allemagne : enjeux actuels et perspectives, Ofate

Conférence, Eau et énergie : deux enjeux clés interdépendants, ATEE Grand Ouest, Nantes

Conférence, Décret tertiaire, solarisation et IRVE, ATEE, Ploufragan

Webinaire, Les prix de l’électricité pour l’industrie en France et en Allemagne : enjeux actuels et perspectives, OFATE
20Voyage d’étude sur les modes de valorisation de l’organique, RISPO, Cologne (Allemagne)

Annual Biocontrol Industry Meeting, Bâle, Suisse
21Meet’Up Greentech, Paris
22The business booster (TBB), InnoEnergy, Lisbonne

Journées techniques Eau et déchets, INSA et Aquavalley, Toulouse

European Methanol Summit, Seville (Espagne)

Decarbonisation in shipping Europe 2025, Hambourg (Allemagne)
27Sommet Climate Chance Afrique 2025, Cotonou (Benin)
29Biohydrogen Europe, Londres (Royaume-Uni)

Novembre

4Ocean Energy Europe, Bruxelles, Belgique

Les assises de l’économie de la mer, Ouest France et Le Marin, La Rochelle

Smart city Expo world congress, Barcelone

World Nuclear Exhibition, Paris

15e journées nationales du photovoltaïque, Fédération de recherche du photovoltaïque (CNRS), Strasbourg

Conférence, Transport and Pollution International, Rueil-Malmaison

Rencontres nationales du transport public, Orléans

29e Rencontres annuelles de la Transition énergétique, Fedene, Paris
5Conférence Warm by 2050NOW : « Climat : les entreprises à l’épreuve de la géopolitique« , Paris

Webinaire, La production, l’importation et le transport de l’hydrogène en France et en Allemagne, Ofate

Solar & Storage, Paris

Terrentra, Amiens

European e-fuels conference, Francfort (Allemagne)
13Journée interrégionale du biogaz, Saint-Herblain, Aile

Conférence, Gaz renouvelables et bas-carbone : nouvelles filières, ATEE, Paris
17Plénière de la task force biogaz, Medef International, Paris

Conférence La Plateforme Verte, Présentation des travaux des différents groupes de travail, Paris
18Salon des maires et des collectivités locales, Paris

Enlit Europe, Bilbao, Espagne

Journée technique, Les procédés innovants au service de la bioéconomie et de l’environnement, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris
19EnviroPro Sud-ouest, Toulouse

Conférence, Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : évolutions réglementaires et économiques, Ofate, Paris

Journées annuelles Evolen : réindustrialisation et géopolitique de l’énergie : vers une Europe souveraine, Paris
20Colloque Géopolitique mondiale du nucléaire, Passages Adapes

Décret tertiaire : stratégies de déploiement et retours d’expérience, ATEE, Toulon
21GreenTech, Paris
25Waste Meetings, Lyon

Horizon Hydrogène, Paris

Salon, Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est, Mulhouse

Sommet Grid Vision, Paris
26Pollutec, Paris

Future of Biogas Europe Summit, Séville (Espagne)
27Convention d’affaires de la méthanisation et des gaz verts, Biogaz Vallée, Troyes

Décembre

1Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
2Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes
4Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
8Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite
9Conférence : Les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
10Energaïa, Perols
1121e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris

Behave 2025, Paris
16Biogas Congress, Varsovie (Pologne)
17Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris

Février 2026

5World Impact Summit, Paris
10Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris
11Bio360, Nantes

Mars

10Expobiogaz, Lyon

Open Energies, Lyon
16 Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy 
26Time To Change, Deauville
30Global Industrie, Paris

Avril

21Wind Europe, Madrid

Juin

23Assises européennes de la transition énergétique, Dijon
