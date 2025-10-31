Eolien en mer : un appel d’offres pour 1 GW échoue aux Pays-Bas

@ Agence néerlandaise pour les entreprises

Lancé le 16 octobre et clos hier, l’appel d’offres néerlandais pour construire d’ici 2030 en mer du Nord un parc éolien marin de 1 GW sans subventions n’a suscité aucune candidature. Première tranche d’un projet qui en compte quatre, ce parc Nederwiek I-A situé à 95 km des côtes avait pourtant ...

