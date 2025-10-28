Energo passe du biogaz au kérosène grâce à la plasma-catalyse

La première production de biométhanol en France ? Pour Marion Guillevic, responsable développement commercial de la scale-up Energo, son entreprise est la première à avoir pris la décision finale d’investissement dans un projet de méthanol vert. La société, créée en 2018 et qui emploie une vingtaine de personnes, développe une technologie fondée sur le couplage de la catalyse et du plasma froid, issue de travaux de ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences