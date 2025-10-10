Dans le biogaz, Engie et CVE inaugurent leur premier contrat sous CPB

GreenUnivers
@CVE Biogaz

Engie conclut un contrat d’approvisionnement en biométhane avec CVE Biogaz, alimenté par la future production du méthaniseur territorial de Ludres en Meurthe-et-Moselle. Prévu sur 15 ans, l’accord est basé sur le mécanisme extra-budgétaire mais obligatoire des certificats de production de biogaz (CPB). Pour rappel, à partir de 2026, les fournisseurs de gaz devront remplir un quota croissant de certificats, proportionnel à ...

