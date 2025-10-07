Brookfield cherche un acheteur pour un gros portefeuille de Neoen en France

Par
Jean-Philippe Pié
-
Print Friendly, PDF & Email
@ site internet de Neoen

Exclusif – Brookfield a mis en vente avant l’été un important portefeuille de centrales éoliennes et solaires françaises de Neoen dont le fonds d’investissement canadien est propriétaire depuis l’année dernière. La capacité électrique proposée s’élève à ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentMaPrimeRénov, CEE : les scénarios possibles pour la rénovation énergétique
Article suivantEolien en mer : une collision avec un pétrolier évitée de justesse en mer du Nord