Une nouvelle étape de développement pour GreenUnivers

Je suis heureuse de vous annoncer aujourd’hui une nouvelle étape clé pour GreenUnivers : nous allons rejoindre le groupe Les Echos-Le Parisien, qui a proposé d’acquérir la société pour accélérer sa croissance et en faire le socle d’un média BtoB plus large sur la transition énergétique et écologique. Avec toute l’équipe, nous intégrons 2050Now Le Média, nouvelle filiale du groupe Les Echos-Le Parisien dédiée à ce développement.

GreenUnivers a été créé en 2008 au cœur d’un écosystème alors tout juste émergent avec un objectif : apporter une information économique à forte valeur ajoutée aux acteurs qui, au quotidien, œuvrent à cette transition indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique.

Seize ans après, cette nouvelle étape s’inscrit dans un contexte d’accélération de la transition énergétique, même si le rythme reste insuffisant. En tant que média de référence du secteur, nous devons l’accompagner : enrichir notre offre éditoriale, développer des événements ou encore intégrer les outils qui faciliteront l’accès à l’information, notamment l’IA.

En rejoignant le groupe Les Echos-Le Parisien, nous pourrons accélérer le déploiement de ces projets. L’aventure continue !

Je remercie particulièrement toute l’équipe qui a contribué au succès de GreenUnivers depuis sa création avec compétences et enthousiasme et toutes celles et tous ceux qui ont apporté avec bienveillance leur aide tout au long de ces années.

Et merci à vous, nos abonnés, pour votre fidélité à GreenUnivers !

Patricia Laurent

Cofondatrice de GreenUnivers