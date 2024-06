Solaire : la CRE se penche sur l’avenir de trois appels d’offres

(c) – Jacopo Landi

Saisie par les pouvoirs publics, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié son avis sur les projets de modification des cahiers des charges des appels d’offres pour le solaire sur bâtiment, le solaire et sol et l’appel d’offres technologiquement neutre. Les ajustements proposés ne sont pas encore définitifs, mais permettent de voir les pistes de travail envisagées. Voici les plus significatives.

Des modifications sont prévues dans le calcul du contenu carbone pour l'appel d'offres sur bâtiment, que le régulateur accueille favorablement. Elles pourront ensuite être généralisées à d'autres procédures. En principe, elles permettront "un traitement plus standardisé des fabricants de panneaux photovoltaïques" et "de rendre la notation carbone plus discriminante", observe la CRE. C'était un des objectifs du pacte solaire, présenté en avril par le gouvernement, mais cela ne représente pas encore une application complète du Net Zero Industry Act européen. Le gendarme de l'énergie "se tient à disposition" des pouvoirs publics pour travailler son installation pour la suite des appels d'offres.



Les cahiers des charges modificatifs introduisent une limite de 3 mois, à compter de la première injection d'électricité sur le réseau public, pendant laquelle le producteur peut valoriser l'électricité produite par son installation sur le marché, avant la prise d'effet du complément de rémunération. Auparavant, le contrat de soutien entrait en vigueur après le dépôt d'une attestation de conformité, que le lauréat avait trente mois pour fournir sans devoir pour cela attendre de vendre ses électrons. Par contre, la CRE accueille "très défavorablement" la proposition de réduire à 4 semaines les délais d'instruction, une échéance qu'elle doute pouvoir tenir.



Le gendarme de l'énergie se félicite aussi de la possibilité de recandidater à l'appel d'offres pour les toitures solaires offerte aux lauréats de la première période de l'appel d'offres "innovation". Ces projets "se sont retrouvés en difficulté du fait d'une augmentation de leurs coûts" et pourront donc trouver une sortie, explique la CRE. L'appel d'offres "innovation" est "de facto à l'arrêt depuis fin 2021 alors que le calendrier initial publié par le gouvernement prévoyait 5 périodes jusqu'en 2026", signale-t-elle.



. Ces projets “se sont retrouvés en difficulté du fait d’une augmentation de leurs coûts” et pourront donc trouver une sortie, explique la CRE. L’appel d’offres “innovation” est “de facto à l’arrêt depuis fin 2021 alors que le calendrier initial publié par le gouvernement prévoyait 5 périodes jusqu’en 2026”, signale-t-elle. La CRE recommande encore de mieux définir le périmètre d’éligibilité à l’appel d’offres sur les bâtiments et renouvelle son avertissement sur les candidatures répétées. Elle pousse pour des modifications dans les cahiers des charges “afin de rendre inéligibles, pour les périodes à venir, les projets désignés lauréats à partir du 1er février 2023, y compris en cas d’abandon de leur qualité de lauréat, étant donné qu’ils bénéficient déjà de l’indexation tarifaire”. Les conditions de résiliation des contrats de complément de rémunération, nombreuses pendant la crise de l’énergie de 2022, devraient être mieux encadrées et une pénalité instaurée. “Une valeur plancher devrait a minima être introduite en cas de résiliation anticipée du contrat, égale par exemple au montant de la garantie financière de mise en œuvre du projet”, argumente la CRE.

