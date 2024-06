Résultats 2023 des développeurs/exploitants EnR

[Exclusif] Comme toutes les années, GreenUnivers publie une synthèse des performances des principaux développeurs et producteurs d’énergies renouvelables actifs sur le territoire français pour le dernier exercice. Les données recueillies détaillent leur chiffre d’affaires consolidé, leur activité de vente d’énergie, le résultat d’exploitation, la capacité installée à la fin de l’année ou encore leur effectif.

Le bilan 2023 présente 24 entreprises, une de plus qu’en 2022. Les résultats sont globalement en hausse, avec quelques exceptions notables, mais le rythme de leur progression est très variable.

Ces informations ont été recueillies par la rédaction de GreenUnivers directement auprès des sociétés ou via les données publiques des entreprises cotées. Tous les développeurs/producteurs ne communiquent pas les mêmes données, ce qui explique quelques différences dans les informations publiées. Pour les sociétés françaises, les chiffres sont consolidées avec les activités à l’étranger. Pour les sociétés étrangères, comme Boralex ou Valeco (groupe EnBW), nous n’avons retenu que le périmètre France.

Les développeurs et producteurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 Md€ sont classés dans les tableaux ci-dessous en fonction de leur CA, en ordre décroissant. Les trois plus gros énergéticiens français font exception car leurs résultats ne sont pas directement comparables. Leur organisation interne ne permet pas toujours de mettre en évidence la contribution des seules énergies renouvelables et ils sont donc classés par ordre alphabétique.

* Ce tableau sera actualisé en fonction des informations publiées par les entreprises. Si d’autres sociétés souhaitent apparaître, merci de contacter la rédaction ([email protected])