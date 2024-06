Recharge et solaire : Idex et Powerdot veulent accélérer

Ils passent en phase commerciale. Six mois après avoir noué un partenariat, puis testé leur offre commune auprès de quelques clients, Idex et Powerdot veulent monter en puissance. Leur cible : les parkings des commerces et de la grande distribution, à équiper à la fois de bornes de recharge et d’ombrières photovoltaïques.

Au rythme du marché

Dans un contexte rendu ...