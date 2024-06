Les éoliennes turbinent dans le calme au large de Saint-Brieuc

Les éoliennes au large de la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne @JPP

Et pourtant elles tournent. Le chantier éolien en mer le plus compliqué et le plus contesté en France à ce jour a mis en service sa 62e et dernière turbine en mai. Au bout de douze années de préparation, d’aménagements techniques et environnementaux sous la pression des oppositions, de surveillance préfectorale marquée par un record de 19 arrêtés, de confinements Covid en 2020, Iberdrola France exploite son parc de 496 MW au large de Paimpol-Bréhat dans les Côtes d’Armor*.

Après la bataille

La production des machines de Siemens Gamesa de 8 MW, fabriquées au Havre et là aussi les plus puissantes pour le moment sur le littoral tricolore, doit fournir l’équivalent de 9% de la consommation de ce désert électrique qu’est encore la Bretagne. L’énergéticien espagnol bénéficie certes d’un tarif d’achat de l’Etat plus que confortable ...