Les énergéticiens veulent peser sur le Pacte solaire

Depuis l’annonce des élections législatives, le temps est aussi suspendu pour le “Pacte solaire” conçu pour encourager les futures usines photovoltaïques en préparation en France. Après la première version signée à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) le 5 avril, une nouvelle doit attirer plus de signataires et en particulier EDF, Engie et TotalEnergies, grands acheteurs potentiels. Espéré pour juin, préparé sous l’égide du gouvernement par l’intermédiaire du Comité stratégique de filière “Nouveaux systèmes énergétiques”, le texte sera désormais ...

