Législatives : qui connaît l’énergie parmi les candidats ?

Qui brigue un siège à l’Assemblée Nationale et s’est intéressé de près à la transition énergétique ? Parmi les candidats aux élections législatives du 30 juin et 7 juillet, d’anciens ministres et députés plus ou moins récents, mais aussi des fonctionnaires, sont familiers des questions énergétiques et parfois des énergies renouvelables ...

