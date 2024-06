La filière gazière toujours en manque de perspectives

(c) Qairos Energies

“La transition sera beaucoup plus longue que tout le monde le pense. Elle ne sera pas linéaire mais certainement chaotique. Il faudra que les investisseurs privés et publics se parlent beaucoup plus. Et cela veut dire que le gaz, on en aura pour plus longtemps qu’on veut bien le dire aujourd’hui”. Les propos de Jean-François Cirelli, président ...