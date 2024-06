Energie : les programmes politiques en un coup d’œil

(c) – Assemblée nationale

L’opérateur de rénovation énergétique Effy a publié aujourd’hui un tableau récapitulatif des principales mesures prévues dans l’énergie par les blocs en concurrence pour remporter les élections législatives. Il est axé sur les économies d’énergie chez les particuliers mais pas seulement. Il a le mérite d’être synthétique et à jour, à l’exception de la relance de la politique électronucléaire accélérée chez Ensemble, LR et le RN. A noter que certaines mesures datent de la campagne présidentielle de 2022, par exemple les prises de position de LR et du RN sur l’électricité renouvelable, non révisées depuis.

Plusieurs de ces points relatifs à l’énergie ont été abordés aujourd’hui lors des auditions à Paris des principaux chefs de partis et coalitions par le Medef et la CGPME, entre autres. Les débats ont beaucoup tourné autour du ...