Biogaz urbain : Tryon Environnement investit 6 M€ à Limoges 

Vers de nouvelles unités de production de biogaz péri-urbaines. Tryon Environnement, spécialiste de la micro-méthanisation de biodéchets, annonce un investissement de 6 M€ pour traiter les biodéchets de la métropole de Limoges.

L’équipe de Tryon Environnement. Crédit : Tryon

L’unité s’installera sur un terrain de la zone d’activités de Limoges Nord, de 3 500 m2. Au total, près de 10 000 tonnes annuelles de déchets alimentaires pourront être traitées. L’installation nommée Modul’O injectera du biométhane dans le réseau GRDF tout en étant rattachée à une station service. Cette dernière pourra approvisionner les camions de Tryon Environnement par exemple. Jusqu’à 40 bus en GNV, pourront être aussi alimentés, lit-on dans le communiqué de presse. Les dates de début des travaux ou de mise en service n’ont pas été dévoilées.

D’autres unités en projet

L’entreprise prépare d’autres installations, notamment près du Mans dans la Sarthe et sur le même modèle : jusqu’à 10 000 tonnes de biodéchets, injection dans les réseaux et connexion à une station service pour les utilitaires de cette métropole. Tryon Environnement exploite aussi depuis plus de deux ans un Modul’O dans les Yvelines.

L’équipe avait indiqué en novembre à GreenUnivers travailler sur cinq projets pour 2025 et en viser entre vingt et trente d’ici trois ans. La société a réussi une levée de fonds de 6 M€ auprès d’Eren Group en début d’année. L’objectif : “mailler la France” en profitant de l’obligation du tri des biodéchets en vigueur depuis le 1er janvier.